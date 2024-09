Stand: 25.09.2024 14:29 Uhr E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrer in Wolfsburg an und flüchtet

Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagabend in Wolfsburg mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei Wolfsburg am Mittwoch mitteilte, flüchtete der E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle und ließ den 27-Jährigen schwer verletzt zurück. Eine Polizeistreife hatte den Verletzten auf einem Grünstreifen entlang des Radwegs an der Heßlinger Straße regungslos aufgefunden. Die Beamten leisteten nach eigenen Angaben Erste Hilfe. Nachdem der 27-Jährige wieder zu sich gekommen war, wurde er in eine Klinik gebracht, hieß es. Laut Zeugenaussagen hatte der E-Scooter-Fahrer ihm den Weg abgeschnitten und so den Sturz verursacht. Er sei danach weiter in Richtung Berliner Ring gefahren. Die Polizei Wolfsburg bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg