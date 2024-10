Stand: 23.10.2024 08:01 Uhr Dose löst Großeinsatz auf VW-Testgelände in Ehra-Lessin aus

Eine Dose mit zunächst unbekanntem Inhalt hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) ausgelöst. Auf dem VW-Testgelände hatte der Rauchmelder in einem Müllwagen angeschlagen, teilte die Feuerwehr mit. In dem Fahrzeug wurde ein metallenes Gefäß gefunden. Vorsorglich wurde dieses in einen Behälter mit Wasser gelegt und die untere Wasserschutzbehörde informiert. Da der Inhalt der Dose nicht klar war und dieser weiter mit dem Wasser reagierte, wurde der ABC-Zug der Samtgemeinde Brome alarmiert. Erst nach einer Videoanalyse der Dose konnten die Feuerwehrleute feststellen, dass es sich um einen Stoff handelte, der gegen Nagetiere im Erdreich eingesetzt wird. Laut der Feuerwehr muss die Dose bereits einige Stationen vor dem Testgelände in den Müllwagen gelangt sein.

