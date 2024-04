Stand: 02.04.2024 21:54 Uhr Diesel-Tanklaster nach Unfall ausgelaufen - B241 wieder frei

Die B241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist nach einem Unfall mit einem Diesel-Tanklaster wieder frei. Bei einer Kollision mit einem Auto am Dienstagvormittag war der Tank des Lkw aufgerissen, wie die Polizei mitteilte. Bis zu 300 Liter des Kraftstoffes seien ausgelaufen. Der Streckenabschnitt war stundenlang gesperrt. Der Unfallort lag in einem Wasserschutzgebiet. Deshalb müsse eine mehr als 100 Quadratmeter große Fläche ausgebaggert werden, um Umweltschäden durch den Kraftstoff zu verhindern, hieß es. Ein 20-jähriger Autofahrer war laut Polizei in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Lkw zusammengeprallt. Der Mann und der 61 Jahre alte Fahrer des Tanklasters blieben unverletzt.

