Stand: 29.11.2024 14:48 Uhr Diebstahlserie: Wer klaut all die Quads in Dransfeld?

Eine Diebstahlserie beschäftigt die Polizei in Dransfeld (Landkreis Göttingen). In den vergangenen Wochen sind dort nach Polizeiangaben mehrere Quads gestohlen worden, weitere Diebstahlversuche scheiterten. Ende Oktober hatten demnach Unbekannte ein Quad offenbar kurzgeschlossen; ihre Spritztour endete allerdings einige Straßen weiter im Gebüsch, wo das Fahrzeug nach einigen Tagen gefunden wurde. Mitte November wurde dann ein an der Stadthalle abgestelltes, gelbes Quad der Marke Bombardier gestohlen. Zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche verschwanden dann zwei weitere Quads aus der Kleingartenanlage an der Flüte, ein dunkelgrünes "Koadiak 450" und ein olivgrünes "Kodiak 750" von Yamaha. Die Schadenssumme liegt nach Angaben der Polizei mittlerweile im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (05541) 95 10 entgegen.

