Stand: 12.08.2024 14:28 Uhr Diebe fahren mit Oldtimer im Wert von 280.000 Euro davon

Unbekannte haben in Northeim einen hochwertigen Oldtimer gestohlen. Die Polizei schätzt den Wert des Wagens auf rund 280.000 Euro. Nach Angaben der Beamten war der blaue BMW 319/1 aus den 30er Jahren am Sonntagabend auf einem Schotterparkplatz am Northeimer Kiessee abgestellt. Die Diebe stiegen in den Roadster ein, öffneten mit einem unbekannten Gegenstand eine angebrachte Lenkradkralle und überwanden das Lenkradschloss. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05551) 914 80 zu melden.

