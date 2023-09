Stand: 19.09.2023 20:31 Uhr Der "Tag der Niedersachsen" 2026 wird in Braunschweig gefeiert

Braunschweig hat entschieden: 2026 will die Stadt den "Tag der Niedersachsen" ausrichten. Am Dienstagabend fiel der Beschluss im Stadtrat. Die Hoffnung von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD): "Der 'Tag der Niedersachsen' wird Braunschweig weit über die Grenzen der Region hinaus in den Blickpunkt rücken und zugleich für wirtschaftliche Impulse in Hotellerie, Gastronomie und Handel sorgen." Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenministerium organisiert. Vom Land gibt es Fördergelder in Höhe von rund 490.000 Euro für die Ausrichtung des Landesfests. Der "Tag der Niedersachsen" soll 2026 voraussichtlich vom 12. bis 14. Juli stattfinden. Das Fest wird seit 1981 alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert.

