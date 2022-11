Stand: 29.11.2022 09:10 Uhr Denkte bei Wolfenbüttel: Unbekannte stehlen 25 Gänse

Unbekannte haben am Wochenende im Landkreis Wolfenbüttel rund 25 lebende Gänse gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.400 Euro. Die Tiere waren in einer Scheune an der Kreisstraße 3 zwischen Denkte und Mönchevahlberg untergebracht. Die Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Der oder die Täter transportierten die Tiere mit einem Fahrzeug ab, so ein Sprecher. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.11.2022 | 06:30 Uhr