Dauerbaustelle auf der A7 vor dem Abschluss

In Kürze soll die Autobahn 7 in Südniedersachsen durchgängig auf sechs Spuren befahrbar sein. Die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Früher als geplant sollen zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg jetzt noch Restarbeiten vorgenommen werden. Das hat die private Autobahngesellschaft Via Niedersachsen mitgeteilt. Es müsse noch einiges korrigiert und angepasst werden, sagte ein Sprecher. Die offizielle Fertigstellung der A7 soll im Herbst erfolgen. Seit 2017 ist die Autobahn zwischen Bockenem und Nörten-Hardenberg auf einer Strecke von rund 30 Kilometern durchgängig auf sechs Spuren ausgebaut worden. Dass die A7 bald fertig ist, freut nicht nur die Verkehrsteilnehmenden, sondern auch die Menschen, die entlang der Ausweichstrecken leben. Erleichtert ist darum auch der Ortsbürgermeister von Ildehausen bei Seesen, Matthias Krauzig (Wählergeinschaft Ildehäuser Mitte). Für die allermeisten sei die Bauzeit schon sehr belastend gewesen, so Krauzig. Wenn die Autobahn voll gesperrt gewesen sei, habe sich der Fernverkehr auch durch seinen Ort gequält.

