Stand: 28.10.2024 15:05 Uhr Dank Ortung: Polizei stoppt gestohlenes Auto in Braunschweig

Die Polizei hat am Samstagmorgen ein gestohlenes Auto gestoppt und den Fahrer festgenommen, wie sie am Montag berichtete. Das Fahrzeug war in Berlin gestohlen worden, die Besitzerin fand es nach Polizeiangaben aber per Ortungsdienst - auf der A2 in Richtung Hannover. Bei Wolfsburg/Königslutter hatten bereits positionierte Beamte das Fahrzeug entdeckt, das in der Folge von der Autobahn abfuhr und das Braunschweiger Stadtgebiet ansteuerte. Auf einem Supermarktplatz sei der Fahrer dann fluchtartig ausgestiegen. Nach ein paar Metern zu Fuß fassten ihn allerdings die Beamten. Der festgenommene 23-jährige Fahrer muss sich nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahl verantworten, am Auto waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Auch hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis und stand, so vermutetet es die Polizei, unter Drogeneinfluss.

