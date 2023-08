Stand: 17.08.2023 16:13 Uhr Cousin mit Samurai-Schwert getötet? 42-Jähriger in U-Haft

Neun Jahre nach einem mutmaßlichen Mord in Salzgitter ist ein auf den Philippinen untergetauchter Tatverdächtiger nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 42-Jährige wurde den Fahndern aus Braunschweig übergeben und sitzt nun in Untersuchungshaft. Laut Polizei gilt er als dringend tatverdächtig, im Jahr 2014 seinen Cousin mit einem Samurai-Schwert getötet zu haben. Den Angaben zufolge wollte er an das Geld oder die Wertgegenstände des 41-jährigen Opfers. Der Mann sei bereits unmittelbar nach der Tat verdächtigt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde damals ein internationaler Haftbefehl erlassen. Die weitergereichten Hinweise an die philippinischen Behörden führten damals allerdings nicht zur Festnahme des 42-Jährigen. Erst im Januar dieses Jahres konnte der Verdächtige rund 200 Kilometer nördlich von Manila festgenommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.08.2023 | 14:30 Uhr