Corona und Urlaub: Tourismustag Niedersachsen zu den Folgen Stand: 22.11.2021 14:07 Uhr Beim Tourismustag der IHK Niedersachsen in Goslar am 25. und 26. November geht es vor allem um Folgen der Pandemie. Im Mittelpunkt steht das Thema "Bleibt alles anders? - Tourismus nach Corona".

Durch Corona sind laut Industrie- und Handelskammer (IHK) neue Trends entstanden oder hätten sich verstärkt. Beispiel dafür seien der Urlaub im eigenen Land oder die Sehnsucht nach Natur. Außerdem rücke die Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus der Betriebe und der Gäste. Beim Tourismustag Niedersachsen solle nun diskutiert werden, welche Trends auch nach Corona bleiben und welche Chancen die Krise für die Branche biete. Schwerpunkte des zweitägigen Programms sollen laut IHK die Themen Besucherlenkung, Personalsuche, Nachhaltigkeit, Gesundheitstourismus, Belebung der Innenstädte und Learnings aus der Corona-Krise sein.

Althusmann über die Situation der Tourismus-Branche

Beim Tourismustag sollen sich Teilnehmer*innen aus der Hotel- und Gaststättenbranche, aus Politik, Verwaltung und den niedersächsischen Tourismusorganisationen zu aktuellen Entwicklungen austauschen können. Am ersten Veranstaltungstag im Museums- und Besucherbergwerk Rammelsberg soll unter anderem Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) über die aktuelle Situation in der Branche sprechen. Der Tourismustag soll unter 2G-Bedingungen in Präsenz stattfinden.

