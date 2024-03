Stand: 28.03.2024 12:39 Uhr Caritas sammelt Schulranzen und Turnbeutel für Bedürftige

Die Caritas in Südniedersachsen sammelt erneut gut erhaltene Schultaschen und Turnbeutel ein. Sie sollen anschließend an bedürftige Familien weitergegeben werden. Das teilte die katholische Caritas in Göttingen mit. Die Taschen können werktags zwischen 8 und 12 Uhr im Caritas-Centrum St. Godehard in Göttingen gespendet werden, sonst nach Terminabsprache unter der Telefonnummer (0551) 99 95 90. Wer eine Tasche benötigt, kann sich unter der gleichen Nummer einen Ausgabetermin geben lassen. Die Schulranzenaktion gibt es seit 2006 einmal im Jahr. Laut Caritas wurden so bereits rund 1.400 Schultaschen an Familien mit geringem Einkommen vermittelt.

