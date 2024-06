Stand: 03.06.2024 11:30 Uhr Brückenabriss auf A39: Behinderungen für Autofahrer erwartet

Auf der Autobahn 39 starten die Bauarbeiten zum Abriss der Brücke nahe dem Dreieck Salzgitter. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Zwischen dem Autobahn-Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Baddeckenstedt wird der Verkehr in Richtung Kassel geleitet und einspurig in jede Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken, die nach Berechnungen beide nicht mehr standsicher sind und neu gebaut werden müssen. Vor dem Abriss werden Schutzgerüste aufgebaut, weil sich die Fahrbahn über den Fluss Innerste und eine Bahnstrecke der Deutschen Bahn erstreckt. Die Bauarbeiten sollen im März 2028 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für Abriss und Neubau belaufen sich laut Autobahn GmbH auf rund 32,4 Millionen Euro.

