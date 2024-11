Stand: 04.11.2024 09:27 Uhr Brennende Matratze in Aufzug: Feuerwehr evakuiert Hochhaus

Wegen eines Brands in einem Hochhaus waren am Sonntagabend in Braunschweig Hunderte Kräfte im Einsatz, 166 Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Wie laut Feuerwehr nun feststeht, brannte eine Matratze in einem Aufzug, durch die Aufzugschächte verbreitete sich der Rauch im gesamten Gebäude. Nachdem die Brandstelle gefunden wurde, konnte das Feuer aber schnell gelöscht werden. Während des Einsatzes wurden die Evakuierten in mehreren Bussen der Braunschweiger Verkehrsbetriebe untergebracht und vorsorglich untersucht, eine Person musste mit Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 205 Feuerwehrleute sowie 110 weitere Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Notfallseelsorge bis spät in die Nacht im Einsatz. Warum die Matratze im Aufzug war und wie sie Brand geraten war, war zunächst unklar.

VIDEO: Hochhaus evakuiert - Großeinsatz bei Brand in Braunschweig (1 Min)

