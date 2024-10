Stand: 01.10.2024 14:19 Uhr Braunschweig: Radfahrer rettet hilflosen Mann aus dem Südsee

Ein 45 Jahre alter Radfahrer hat am Montagnachmittag einen hilflosen Mann gerettet, der in den Braunschweiger Südsee gestürzt war. Laut Polizei hatte der Wolfenbütteler den 64-Jährigen zufällig im Wasser entdeckt. Dieser sei zuvor von einem Steg gestürzt und habe sich kaum noch bewegen können, so die Polizei. Nachdem der 45-Jährige die Beamten informiert hatte, stieg er selbst ins Wasser. Es gelang ihm zwar nicht, den 64-Jährigen ans Ufer zu ziehen, jedoch schaffte er es, den Kopf des Mannes über Wasser zu halten. Mithilfe der Polizei konnte der 64-Jährige dann an den Rand des Südsees gebracht werden. Laut Polizei war er nur bedingt ansprechbar und kam ins Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig