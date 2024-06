Stand: 17.06.2024 08:40 Uhr Braunschweig: Polizei kontrolliert Auto-Tuner und Rotlichtviertel

In der Innenstadt von Braunschweig hat die Polizei von Samstagabend bis Sonntagmorgen Großkontrollen durchgeführt. Zunächst wurde der Fokus auf Fahrzeuge der sogenannten Autoposer- und Tuning-Szene gelegt. Mehr als 170 Fahrzeuge wurden laut der Polizei kontrolliert. Drei Fahrer mussten ihr Auto stehen lassen, da diese unzulässig verändert worden waren. Fünf Personen erwarten jetzt Strafverfahren, zum Beispiel wegen Drogenbesitzes. Gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor. Außerdem kontrollierte die Polizei das Rotlichtviertel in der Braunschweiger Innenstadt unter anderem wegen Drogenhandels. 25 Platzverweise wurden verhängt, drei Menschen kamen in Gewahrsam. In Bordellen und bei Glücksspielen wurden diverse Verstöße festgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.06.2024 | 07:30 Uhr