Pferd fällt beim Grasen in den Fluss

Ein Pferd ist in Braunschweig beim Grasen in einen Fluss gefallen. Das Tier sei am Freitagmorgen am steilen Ufer abgerutscht und konnte aus eigener Kraft nicht mehr an Land kommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Passant bemerkte das Tier und verständigte die Feuerwehr. Mit Seilen und einem Feuerwehrschlauch zogen die Rettungskräfte das Pferd wieder ans Ufer. Das Tier blieb unverletzt und wurde während der Rettungsaktion von einer Pflegerin betreut.

