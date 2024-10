Stand: 10.10.2024 11:27 Uhr Braunschweig: Patienten in der Notaufnahme retten Hochzeit

In der Notaufnahme des Braunschweiger Klinikums haben wartende Patienten dafür gesorgt, dass eine Mutter die Hochzeit ihres Sohnes nicht verpasste. Wie die "Braunschweiger Zeitung" zuerst berichtete, kam die Frau mit einem stark blutenden Fuß in die Notaufnahme. Eigentlich hätte sie lange auf ihre Behandlung warten müssen. Doch eine Mitarbeiterin des Klinikums bot an, die Frau vorzuziehen, wenn alle anderen Wartenden zustimmen. Alle Patienten im Wartebereich, einschließlich Eltern mit Kindern, gaben ohne Zögern ihr Einverständnis. Die Frau war dem Bericht zufolge von dieser Solidarität tief berührt. Die Hochzeitsfeier konnte sie schließlich im Sitzen genießen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.10.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig