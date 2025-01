Stand: 22.01.2025 16:21 Uhr Braunschweig: Großeinsatz an Grundschule - Entwarnung nach Amokalarm

An der Grundschule Hohestieg in Braunschweig ist am Mittwochmittag ein Amokalarm ausgelöst worden. Erst nach knapp zweieinhalb Stunden und der Durchsuchung des Gebäudes konnte die Polizei Entwarnung geben. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen Fehlalarm. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren wegen des vermeintlichen Amokalarms zur Schule geeilt. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude vorsorglich. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden in Räume des Klinikums Holwedestraße gebracht. Wie der Alarm ausgelöst wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Störungs des öffentlichen Friedens.

