Stand: 23.04.2025 15:37 Uhr Braunschweig: Fahrgast schlägt Busfahrer ins Gesicht

Ein 24-jähriger Mann hat in Braunschweig einem Busfahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrgast nun wegen Körperverletzung. Dieser wollte den Angaben zufolge an der Haltestelle "Rautheimer Straße" den Bus verlassen. Da das Haltesignal aber zu spät kam, war der Bus wieder angefahren. Der 24-Jährige musste somit bis zur nächsten Haltestelle mitfahren. Auf der Fahrt dorthin sprach er den Busfahrer an und beschwerte sich. An der Haltestelle angekommen, kam es dann laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Busfahrer mehrere Schläge ins Gesicht bekam.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig