Stand: 21.08.2024 09:00 Uhr Braunschweig: Anwohner finden Igel in Mülltonnen

Unbekannte haben in Braunschweig offenbar lebende Igel in Mülltonnen geworfen. Das berichtet die Organisation Tierschutz Braunschweig auf ihrer Instagram-Seite. Die Tierschützerinnen und Tierschützer vermuten, dass die wehrlosen Igel absichtlich in die Tonnen geworfen wurden, um sie zu entsorgen. Innerhalb einer Woche hätten Anwohnerinnen und Anwohner in der Braunschweiger Südstadt zwei Tiere in zwei unterschiedlichen Mülltonnen gefunden. Ein Igel wurde vom Tierrettungsdienst abgeholt und zur Beobachtung ins Tierheim gebracht. Glücklicherweise sei dem Igel nichts passiert, so dass er nach zwei Tagen wieder in die Freiheit entlassen werden konnte, heißt es. Der Tierschutz bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.08.2024 | 06:30 Uhr

