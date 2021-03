Stand: 01.03.2021 14:07 Uhr Braunschweig: 26-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist in Braunschweig bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonnabend nach einem Überholmanöver gegen eine Fußgängerquerung gestoßen und von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Trotz Rettungsmaßnahmen erlag der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 24 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

