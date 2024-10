Stand: 21.10.2024 15:40 Uhr Mann vergeht sich nachts an Ponys: Videos überführen Täter

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Mann, der offenbar wiederholt Ponys in Braunlage (Landkreis Goslar) geschändet haben soll. Er werde verdächtigt, nachts auf Weiden zu gehen, um dort sexuelle Handlungen an Ponys vorzunehmen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem NDR in Niedersachsen. Weil die Besitzerin der Tiere eine Videokamera installiert hatte, wisse die Polizei, wer der Verdächtige ist. Die Staatsanwaltschaft wollte über den Mann nichts weiter sagen. Wie die Goslarsche Zeitung berichtet, soll es sich um einen 35-Jährigen Mann aus Braunlage handeln. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Im Falle einer Verurteilung stehen darauf bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. Die Ermittler prüfen, ob Tiere Schmerzen oder psychische Schäden erlitten haben. Zunächst war der Landkreis Goslar gegen den Mann nur wegen einer Ordnungswidrigkeit vorgegangen, denn als solche werden sexuelle Handlungen an Tieren gewertet.

