Braunlage: 15-Jährige nach Angriff auf ihre Mutter in U-Haft Stand: 30.12.2024 14:45 Uhr In Braunlage (Landkreis Goslar) hat die Polizei eine Jugendliche festgenommen, die ihre Mutter in der Nacht zu Donnerstag angegriffen haben soll. Die 15-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei soll die Jugendliche ihre Mutter in der gemeinsamen Wohnung mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Die Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich. Nach der Tat floh die Jugendliche in umliegende Wälder.

Groß angelegte Suchaktion in Wäldern

Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion in den Wäldern um Braunlage. Dabei kamen auch Hunde und Drohnen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten die 15-Jährige am späten Donnerstagvormittag aufspüren und festnehmen. Noch am Abend wurde die Jugendliche dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen würden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fortgeführt, heißt es von der Polizei Goslar.

