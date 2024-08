Stand: 08.08.2024 08:17 Uhr Brand in Vienenburg: Zwei Wohnhäuser zerstört

In Vienenburg (Landkreis Goslar) sind zwei Wohnhäuser in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. 150 Feuerwehrleute waren über Stunden im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Donnerstagmorgen war das Feuer nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Goslar unter Kontrolle. Man kümmere sich aber noch um Glutnester. Die Nachlöscharbeiten könnten noch den Tag über andauern. Verletzt wurde niemand. Zwölf betroffene Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich retten und müssen jetzt anderweitig untergebracht werden. Beide Häuser sind den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

