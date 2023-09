Stand: 04.09.2023 08:27 Uhr Brand in Möbelhaus: Sprinkleranlage nimmt Feuerwehr die Arbeit ab

In einem Möbelhaus an der Hansestraße in Braunschweig hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Rauchmelder in der Küche und im Restaurant ausgelöst worden. Deshalb sei das Möbelhaus umfangreich erkundet worden, bis klar war: Die Sprinkleranlage im Restaurantbereich des Geschäftes hatte das Feuer bereits komplett gelöscht. Der Brand sei durch ein defektes Großkühlgerät verursacht worden. Mit Wassersaugern wurde das Löschwasser beseitigt. Danach sei das verrauchte Gebäude belüftet worden. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.09.2023 | 07:30 Uhr