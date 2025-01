Stand: 28.01.2025 15:10 Uhr Brand in Herzberg: Leiche bei Löscharbeiten gefunden

Bei einem Hausbrand in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Dienstag die Leiche eines Bewohners gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 1 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Feuer in dem Haus in der Innenstadt ausgebrochen. Während der Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute in einem der Zimmer auf den verstorbenen 59-Jährigen. Ein 23-jähriger Mann konnte sich selbst ins Freie retten. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits verlassen. Eine Obduktion des 59-Jährigen soll nun die Todesursache klären. Die Polizei ermittelt außerdem zur Brandursache. Das Haus ist der Polizei zufolge unbewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.01.2025 | 15:00 Uhr