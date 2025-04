Stand: 23.04.2025 08:57 Uhr Brand in Gifhorn: Feuer zerstört Kinocenter

Bei einem Feuer in der Innenstadt von Gifhorn ist am Mittwochmorgen ein Kino stark beschädigt worden. Das Foyer ist ausgebrannt, sagte Tobias Nadjib, Sprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn. Die beiden Kinosäle konnten gerettet werden, sie seien aber auch verraucht. Eine Anwohnerin hatte den Brand den Angaben zufolge um kurz vor 4.00 Uhr gemeldet. 75 Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Sie konnten zügig in das Gebäude und den Brand löschen. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.04.2025 | 06:30 Uhr