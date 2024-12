Stand: 28.12.2024 12:24 Uhr Brand in Braunschweig: Feuerwehr findet Toten in Wohnung

Die Feuerwehr hat bei einem Löscheinsatz in einer Wohnung in Braunschweig eine Leiche entdeckt. In der Nacht zu Samstag sei den Rettungskräften Rauch in dem Gebäude gemeldet worden, ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehrleute dort ankamen, habe das Feuer von der Wohnung auf das Treppenhaus übergegriffen. Ob es sich bei der Leiche um den Bewohner handelt, war laut Feuerwehr zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Wegen der Glutnester konnten die Ermittler die Wohnung am Vormittag noch nicht betreten, sagte ein Polizeisprecher.

