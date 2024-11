Stand: 27.11.2024 08:09 Uhr Böse Überraschung: Kabel für Rodellift in Braunlage durchtrennt

Am Rodellift auf der Skiwiese am Rathaus in Braunlage (Landkreis Goslar) haben unbekannte das Stromkabel für die Steuerungsanlage durchtrennt und sechs Meter Kabel gestohlen. Dem Betreiber war dies am Dienstag aufgefallen, als er den Rodellift für die kommende Wintersaison testen wollte. Bei der anschließenden Begehung stellte sich heraus, dass das Kabel an zwei Stellen gekappt wurde. Die Polizei geht von gezielter Schädigung aus. Wie Dirk Becker von der Braunlage Tourismus-GmbH berichtet, war bereits im vergangenen Jahr ein Führungsseil der Rodelanlage durchgeschnitten worden. Der Schaden soll bis zum Wochenende behoben werden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.11.2024 | 06:30 Uhr