Bewohner beklaut: Mutmaßliche Seniorenheim-Diebin tappt in Falle

Der Polizei in Holzminden ist eine Diebin in einem Seniorenheim in die Falle gegangen. In der Einrichtung waren laut Polizei in den vergangenen Monaten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner bestohlen worden, auch die Kiosk-Kasse wurde geleert. Schlussendlich griffen die Ermittlerinnen und Ermittler zu einem Kniff: Potenzielles Diebesgut im Seniorenheim sei präpariert worden. Wie, wollte eine Sprecherin aus kriminaltaktischen Gründen nicht beantworten. Eine 43-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung sei so in die Falle getappt. Sie entwendete die vermeintliche Beute und wurde dabei überführt. Nun wird nach Polizeiangaben ermittelt, ob sie auch für die anderen Taten verantwortlich ist. Die 43-Jährige sei bereits von Kolleginnen und Kollegen verdächtigt worden, so die Polizei. Die genaue Schadenssumme sei derzeit noch unklar.

