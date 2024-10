Stand: 08.10.2024 13:30 Uhr Bewaffneter Mann? Polizeieinsatz wegen Spielzeugpistole

Ein vermeintlich bewaffneter Mann hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz in Northeim ausgelöst. In der Innenstadt hatte eine 52-Jährige nach Polizeiangaben einen Mann beobachtet, der einem anderen Mann eine schwarze Pistole gezeigt und dann verstaut habe. Die von der Passantin alarmierten Beamten suchten die Innenstadt ab, befragten Zeugen und fanden den Gesuchten. Dieser präsentierte eine schwarze Spielzeugpistole, die er zuvor gekauft hatte. Er hatte das Spielzeug in der Stadt kurz ausgepackt und einem Bekannten gezeigt, wie er einer Polizeisprecherin zufolge erklärte. Die Polizei prüfe nun, ob das Spielzeug einer echten Pistole so sehr ähnelt, dass es eine sogenannte Anscheinswaffe darstellt. Denn in bestimmten Fällen könne das Führen einer Anscheinswaffe eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Die Spielzeugpistole durfte der 28-Jährige laut Polizei aber behalten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min