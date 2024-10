Stand: 28.10.2024 13:32 Uhr Beim Überholen: Unbekannte halten Pistole aus Autofenster

Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen bei Meinholz (Landkreis Gifhorn) ein bewaffnetes Überholmanöver erlebt. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-Jährige gegen 5.25 Uhr Uhr mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 4 in Richtung Norden unterwegs, als sich ein anderes Fahrzeug neben ihn setzte. Dessen Beifahrer habe eine Pistole aus dem geöffneten Fenster gehalten, schildert die Polizei. Der 47-Jährige bremste demnach, das überholende Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer VW Golf, zog an ihm vorbei und fuhr davon. Die Polizei Gifhorn bittet unter der Telefonnummer (05371) 98 00 um Hinweise zu dem Vorfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.10.2024 | 13:30 Uhr