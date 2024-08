Stand: 12.08.2024 10:09 Uhr Baustelle auf A7: Vier Unfälle in einer Stunde - drei Verletzte

Innerhalb einer Stunde haben sich am Samstag auf der Autobahn 7 bei Seesen (Landkreis Goslar) vier Verkehrsunfälle ereignet. Bei den Unfällen wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Grund für die vier Unfälle war demnach ein Stau in einer Baustelle. Nahe der Anschlussstelle Rhüden fuhr laut Polizei eine 30-Jährige mit ihrem Auto einem Wagen auf, dabei wurde ihr 29 Jahre alter Beifahrer verletzt. Rund einen Kilometer hinter dem ersten Unfall sei es dann am Stauende zeitgleich zu zwei weiteren Auffahrunfällen gekommen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Ein vierter Unfall ereignete sich dann am Baustellenbeginn. Ein 42-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug auf ein Auto auf, dessen Fahrer stärker abbremsen musste.

