Batterieforschung: Grünes Licht für Neubau in Braunschweig

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags hat bei seiner Sitzung bei Mittwoch dem Finanzierungsplan für den Neubau eines Forschungszentrums für Batterien und Brennstoffzellen an der TU Braunschweig zugestimmt. Das teilte das Wissenschaftsministerium mit. "Der Bau des neuen Batterieforschungsgebäudes ist damit gesichert", sagte TU-Präsidentin Angela Ittel. Das Forschungszentrum soll auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern entstehen. Rund 150 Experten sollen unter anderem an nachhaltigeren Batterien und Brennstoffzellen forschen. Insgesamt investieren Bund, Land und Stadt etwa 73 Millionen Euro. Aber der Bund plant auch, Mittel für die Batterieforschung in Braunschweig zu streichen. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) forderte die Bundesregierung in einer Mitteilung auf, diese Entscheidung zu überdenken.

