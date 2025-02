Stand: 27.02.2025 09:51 Uhr EC-Karten-Betrug in Bad Sachsa - Fahndung mit Kamerabildern

Die Polizei in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) fahndet mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Bank nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann hatte nach Angaben der Ermittler mit einer gestohlenen EC-Karte mehrere Hundert Euro abgehoben. Die Karte war einer Seniorin Mitte Dezember 2024 beim Einkaufen in einem Supermarkt in Bad Sachsa gestohlen worden. Da der unbekannte Tatverdächtige bislang nicht identifiziert werden konnte, hat das Amtsgericht Göttingen jetzt die Veröffentlichung der Kameraaufnahmen des Gesuchten angeordnet. Der Mann ist zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, trägt eine Brille und einen Bart. Hinweise nimmt die Polizei Bad Sachsa unter der Telefonnummer (05523) 95 27 90 entgegen.

