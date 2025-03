Stand: 14.03.2025 14:01 Uhr B64 bei Eschershausen: Tanklaster fängt Feuer und brennt aus

Ein mit 33.000 Litern Kraftstoff beladener Tanklaster ist am Dienstagabend an der Bundesstraße 64 bei Eschershausen (Landkreis Holzminden) abgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine verstopfte Ölleitung den Brand verursacht. Der 62-jährige Fahrer blieb demnach unverletzt. Er hatte der Polizei zufolge bereits während der Fahrt bemerkt, dass etwas nicht stimmte und seinen Lkw am Straßenrand abgestellt. Das Feuer breitete sich vom Fahrerhaus in Richtung Anhänger aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Eschershausen dem NDR Niedersachsen. Der Anhänger sei an der oberen Seite aufgeplatzt, das Loch befand sich oberhalb der Füllung, so der Sprecher. Mithilfe von Wasserwerfern und Schaum verhinderten die Einsatzkräfte demnach, dass der geladene Kraftstoff Feuer fing. Die Fahrbahn der B64 wurde durch den Brand den Angaben zufolge schwer beschädigt und muss saniert werden.

