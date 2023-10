Stand: 31.10.2023 16:09 Uhr Autos prallen in Northeim frontal zusammen: Vier Verletzten

Auf der B3 in Northeim hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei übersah eine 58-jährige Autofahrerin aus Northeim beim Linksabbiegen den Wagen eines 92-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen laut Polizei frontal zusammen und wurden anschließend von der Fahrbahn gegen die angrenzende Schutzplanke geschleudert. Der 92-jährige Autofahrer aus Nörten-Hardenberg wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, ebenso die drei leicht verletzten Personen aus dem anderen Auto. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos und der Schutzplanke auf 17.000 Euro. Eine Spezialfirma war vor Ort, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Die B3 war bis etwa 15 Uhr voll gesperrt.

