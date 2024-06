Stand: 11.06.2024 13:31 Uhr Autohaus-Tor mit Audi aufgebrochen und Porsche geklaut

Rund drei Monate nach einem Autodiebstahl im Landkreis Peine sucht die Polizei weiter nach einem unbekannten Täter. Sie hat jetzt ein Phantombild des mutmaßlichen Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei vermutet, dass sich dieser Mann am Wochenende vor Ostern ans Steuer eines vor einem Autohaus in Bortfeld parkenden Audis gesetzt hat. Dann soll er den Wagen gegen das geschlossene Haupttor gelenkt und es so geöffnet haben. Anschließend habe er im Inneren des Autohauses einen hochwertigen Porsche Macan gestohlen und sei davon gerast. Hinweise zum Verdächtigen oder zur Tat nimmt die Polizei Salzgitter unter Telefon (05341) 189 70 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.06.2024 | 13:30 Uhr