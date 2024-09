Autogipfel: Auch VW offenbar für neue E-Auto-Prämie Stand: 23.09.2024 10:58 Uhr Wird es wieder eine Kaufprämie für E-Autos geben? Wirtschaftsminister Habeck hat die Automobilbranche für heute zu einem digitalen Spitzentreffen geladen. Anlass ist die Krise - unter anderem bei VW.

Kurz vor heutigen Spitzengespräch wird die Forderung nach einer neuen Prämie für E-Autos lauter. Laut einem Bericht des Magazin "Spiegel" will sich der kriselnde Wolfsburger Autobauer Volkswagen bei dem virtuellen Treffen dafür einsetzten. Demnach fordert VW eine staatliche Förderung von 4.000 Euro beim Kauf eines reinen Elektroautos, wenn der Hersteller zusätzlich einen Preisnachlass von 2.000 Euro gibt.

Virtueller Autogipfel am Nachmittag

An der Videokonferenz am Nachmittag sollen laut Wirtschaftsministerium neben dem Verband der Automobilindustrie und der Gewerkschaft IG Metall die größten Hersteller teilnehmen. Eingeladen sind sowohl Vertreter von Volkswagen, als auch von BMW, Mercedes Benz, Tesla Deutschland, Bosch, Continental und von Automobilzulieferer ZF. Anlass ist die Krise der Autoindustrie in Deutschland. Viele Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten beim Umstieg auf den E-Antrieb. Volkswagen hatte zuletzt Sparpläne angekündigt und infolgedessen Werkschließungen und betriebsbedingte Entlassungen nicht mehr ausgeschlossen.

Habeck: "Elektromobilität ist die Zukunft"

Vor dem Gipfel wurden verschiedene Forderungen laut, die eingebrochene Nachfrage nach Elektroautos wieder anzukurbeln: Die IG Metall hatte ein neues Förderpaket für E-Autos vorgeschlagen, die SPD eine Abwrackprämie beim Tausch in ein E-Auto. Robert Habeck hatte sich beim VW-Werksbesuch in Emden am Freitag für die Förderung von Elektroautos ausgesprochen. "Die Elektromobilität ist die Zukunft", sagte der Grünenpolitiker und stellte neue Kauf-Anreize für E-Autos in Aussicht. Zum einen kündigte er Steuervorteile für elektrisch betriebene Dienstwagen an und zum anderen günstigere Abschreibungsmöglichkeiten für gewerblich genutzte Elektro-Fahrzeuge. VW versprach Habeck politische Unterstützung, konkrete staatliche Hilfen jedoch nicht.

Elektroauto-Prämie laut Niedersachsenmetall "wenig hilfreich"

Kritik kommt von der Unternehmer-Gemeinschaft Niedersachsenmetall. Eine mögliche Neuauflage der Elektroauto-Prämie sei wenig hilfreich, um die Probleme in der Autoindustrie zu lösen, sagte Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt. Gleiches gelte für eine Abwrack-Prämie für funktionierende Verbrenner. Die Akzeptanz für Elektroautos lasse sich nicht "herbeisubventionieren", so Schmidt weiter. Die Krise sei die Folge von Eingriffen der Politik, wenn es um die Einwicklung von Antriebstechnologien gehe. Der sogenannte Umweltbonus für die Anschaffung von E-Autos war Ende 2023 kurzfristig abgeschafft worden. Grund war die Haushaltskrise. Branchenexperten führen den Rückgang der Absatzzahlen von E-Autos insbesondere auf die Streichung der Förderung zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.09.2024 | 15:00 Uhr

