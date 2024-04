Stand: 14.04.2024 13:00 Uhr Autofahrerin hinterlässt Spur der Verwüstung im Raum Wolfsburg

In der Nacht zum Samstag hat eine 32-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Auto eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das teilte die Polizei mit. Die Frau kam demnach zunächst auf der Hauptstraße in Calberlah (Landkreis Gifhorn) von der Fahrbahn ab und rammte ein in einer Parkbucht abgestelltes Auto. Der Wagen sei auf der gesamten Fahrerseite beschädigt worden, heißt es von der Polizei. Die 32-Jährige fuhr trotzdem weiter - und verlor auf dem Weg nach Wolfsburg-Fallersleben mehrere Autoteile. Dies bemerkte eine andere Autofahrerin in der Dunkelheit zu spät und fuhr dagegen. Auch ihr Auto wurde beschädigt. Als die Unfallverursacherin schließlich angehalten habe, sei ihr Wagen mit einem Vorderrad nur noch auf der Felge gefahren, so die Polizei. Als diese den Unfall aufnahm, stellte sie Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,44 Promille. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt worden, hieß es.

