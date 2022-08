Stand: 28.08.2022 16:03 Uhr Autofahrer rast bei Probefahrt mit Tempo 131 durch Wolfsburg

Mit 131 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 60 ist ein Autofahrer am Sonnabend durch Wolfsburg gefahren. Das teilte die Polizei mit. Als Beamte den 52-Jährigen stoppten, gab dieser an, er sei auf einer Probefahrt. Deshalb habe er das Auto testen wollen. Der Mann habe sich einsichtig gezeigt, berichtete die Polizei - doch seinen Führerschein ist er erst einmal los. Neben einem mehrmonatigen Fahrverbot erwarten ihn den Angaben zufolge ein hohes Bußgeld und mehrere Punkte in Flensburg.

