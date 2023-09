Stand: 25.09.2023 13:01 Uhr Autofahrer fährt zwei Menschen an und tötet einen Hund

Ein Mann soll am Samstag in Vechelde (Landkreis Peine) zwei Menschen mit einem Auto leicht verletzt haben. Auch einen Hund soll er angefahren haben - das Tier starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Tatverdächtige zuerst das Zufahrtstor einer Campingplatzanlage durchbrochen. Das Tor sei dabei gegen einen Mann geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Anschließend soll der Autofahrer einen Spaziergänger und einen Hund auf einem nahegelegenen Feldweg touchiert haben. Durch den Zusammenprall kam das Auto zum Stehen, die Polizei konnte den Fahrer festnehmen. Er soll sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.

