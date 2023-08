Stand: 28.08.2023 10:36 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach - Mann stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall zwischen den Ortschaften Barterode und Adelebsen im Landkreis Göttingen ist am Sonntagabend ein Mann gestorben. Nach Angaben der Polizei kam der 31-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab - das Auto überschlug sich mehrfach. Eine Ersthelferin alarmierte die Rettungskräfte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 31-Jährige noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Kreisstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt.

