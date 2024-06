Stand: 12.06.2024 12:25 Uhr Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Bei einem Autounfall zwischen Bad Lauterberg und Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei Göttingen. Demnach ist der Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen die Leitplanke geprallt. Sein Auto überschlug sich laut Polizei mehrfach. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Die Bundesstraße 243 musste in Folge des Unfalls für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei Göttingen ermittelt.

