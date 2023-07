Stand: 02.07.2023 14:25 Uhr Auto prallt gegen Baum - zwei 22-Jährige sterben bei Unfall

Bei einem Unfall auf der L546 zwischen Wangelnstedt (Landkreis Holzminden) und Lüthorst (Landkreis Northeim) sind am Sonntagmorgen zwei junge Frauen ums Leben gekommen. Eine 22-jährige Autofahrerin war aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Die 22-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Neben Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Notfallseelsorger vor Ort, um die Ersthelfer zu betreuen. Die Strecke war für mehrere Stunden voll gesperrt.

