Stand: 17.07.2023 09:00 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Motorrad - Mann stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine 20-Jährige war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 3 zwischen Einbeck (Landkreis Northeim) und Salzderhelden mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei bislang ungeklärt. Der 53 Jahre alte Motorradfahrer konnte den frontalen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Mann aus Einbeck starb noch an der Unfallstelle. Die 20-Jährige aus Duingen (Landkreis Hildesheim) wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einzug ihres Führerscheins an. Das Auto und das Motorrad wurden beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro, so die Polizei.

