Stand: 26.10.2024 19:37 Uhr Auto gerät während der Fahrt in Brand - Fahrer rettet sich

Im Göttinger Stadtteil Roringen ist am Samstag ein Auto während der Fahrt auf offener Straße in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor die Flammen den Innenraum erfassten. Laut Polizei war der 22-jährige Fahrer aus Soltau in der Straße Am Menzelberg unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Das Auto brannte vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ortsfeuerwehr Roringen konnte den Brand schließlich löschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min