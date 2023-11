Stand: 15.11.2023 06:58 Uhr Auch Braunschweig zieht extrem scharfe Chips aus dem Verkehr

Die Stadt Braunschweig nimmt das Produkt "Hot Chip" aus den Geschäften - extrem scharfe Tortilla-Chips, die zu einem gefährlichen Social-Media-Trend geworden sind. Junge Leute essen sie als Mutprobe und posten Videos davon. Mehrfach sind Kinder und Jugendliche nach der "Hot Chip Challenge" im Krankenhaus gelandet. Ebenso wie Hannover zieht Braunschweig das Produkt aus dem Verkehr. Städtische Fachleute für Veterinärwesen und Verbraucherschutz haben nach Informationen von NDR Niedersachsen am vergangenen Freitag mehrere Einzelhandelsbetriebe kontrolliert und insgesamt 64 Packungen beschlagnahmt. Diese werden vernichtet oder an den Großhändler zurückgeschickt. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, wird es weitere Kontrollen geben. Braunschweig folgt damit einer landesweiten Vorgabe wegen Gefahren für die Gesundheit. In Hannover wurden bereits Hunderte Packungen beschlagnahmt.

