Angriff in Hann. Münden: Polizei sucht Zeugen

Der Angriff ist bereits am Abend des 31. August erfolgt, wie die Polizei jetzt mitteilte. Ein 43-jähriger Mann in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) wurde auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Er hatte zuvor versucht, in die Erdgeschosswohnung des Mannes einzudringen. Als der 43-Jährige den Einbruchsversuch bemerkte und den Täter verfolgte, wurde er unvermittelt angegriffen. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er operiert werden musste. Der Angreifer ist nach Angaben des Angegriffenen etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und eine Narbe auf der linken Gesichtshälfte. Er sei von einer Frau, die schwarze Kleidung und einen Pferdeschwanz trug, sowie einem kräftig gebauten Mann, etwa 1,65 Meter groß, begleitet worden. Die Polizei Hann. Münden bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05541) 95 10 zu melden.

